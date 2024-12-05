В акции "Елка желаний" примет участие президент России

В акции "Елка желаний" примет участие Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также: Путин высказался за разработку инструмента семейных инвестиций

Всероссийская новогодняя акция проводится с 2018 года. Ее участники исполняют праздничные мечты детей, которые оказались в трудной ситуации, сирот, детей-инвалидов, а также одаренных ребят. Свои желания дети оставляют на новогодних елках, которые устанавливают во всех городах РФ.

С 2018 года было исполнено более 200 тысяч детских новогодних желаний на общую сумму более 2,7 млрд рублей. Дарителями стали более 88 тысяч человек - это представители власти, государственных учреждений, коммерческих организаций и частные лица.

Российский лидер участвует в акции постоянно. В прошлом году он исполнил мечту восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска побывать на Байкале. Тогда семье девочки организовали экскурсии как по самому озеру, так и по музеям.

Ранее мы писали, что прямая линия с Путиным запланирована на 19 декабря. Мероприятие начнется в 12:00 мск. На днях откроются колл-центры, через которые любой желающий сможет задать свой вопрос.