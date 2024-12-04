Спасатели достали из Камы тело утонувшего рыбака

Пермская краевая служба спасения опубликовала кадры операции по извлечению из реки Кама тела утонувшего рыбака, передает корреспондент Накануне.RU.

28 ноября житель Прикамья около 11.00 уехал на самоходе на рыбалку вблизи поселка Городище Юсьвинского муниципального округа. Спустя час, в шести километрах от поселка Пожва обнаружили его перевернутый самоход. Самого рыбака рядом не было.

Спустя два дня после исчезновения спасатели из Пермской краевой службы спасения провели водолазные работы и обнаружили тело утонувшего рыбака.