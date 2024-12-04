04 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

"Это всего 11-й случай на планете Земля": уральский ученый об упавшем на планету астероиде

Ученые отследили траекторию астероида небольшого размера, который накануне вошел в атмосферу Земли. Специалистам удалось совершенно точно предсказать время и предполагаемое место его падения, что является уникальным случаем.

Астероид вошел в атмосферу нашей планеты 3 декабря в 19:17 по московскому времени. По прогнозам его падение ожидалось в Якутии – между поселком Олекминск и Ленском. В результате так и произошло.

"Все, как и предсказывали – с точностью до минуты предсказание сбылось. Пролетел хорошим болидом, в интернете уже масса съемок. Сейчас проводится вычисление возможного места его падения, этим будут заниматься наши коллеги", - рассказал Накануне.RU профессор Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам Российской академии наук Виктор Гроховский.

По словам исследователя, никакой опасности для Земли данный астероид не представлял.

"Он уникален другим – тем, что впервые предсказанное за 10 часов место пришлось на Россию. Это всего 11-й случай на планете Земля. Засекли раньше, предсказали, где упадет, и все свершилось. Размер у него пограничный, около метра. Астрономы считают, что до метра – это метеороид, а свыше метра – астероид. У него как раз такая пограничная ситуация по размерам. Такие прилетают на Землю раз в месяц. А вот на Россию, да еще и который удалось предсказать – такое впервые", - добавил Гроховский.

Теги: астероид, Земля, ученые, место, предсказание


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