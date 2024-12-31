Метро Петербурга появится в Красносельском районе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привёл детали развития метро северной столицы. Оно "доберётся" до Красносельского района.

Идёт завершение первого пускового участка новой Красносельско-Калининской линии. Его планируют открыть в 2025 г. Уже прокладывают следующий участок, от "Путиловской" до Обводного канала, сообщил ТАСС Беглов.

На первом этапе планируется запустить станции "Юго-Западная" ("Казаковская"), которая станет первой в этом районе, и "Путиловская"