В ЛНР семеро подростков пострадали из-за подрыва неизвестного устройства

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о том, что в Лисичанске семеро подростков пострадали в районе завода "Стекольный". Из-за подрыва неизвестного устройства они получили минно-взрывные травмы.

Трое пострадавших госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо – в другие медицинские учреждения региона. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. О состоянии их здоровья Пасечнику постоянно докладывает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"Подробности происшествия уточняются. Ситуацию держу на личном контроле", - написал Пасечник в своём telegram-канале.