Волонтеры проекта "Елка желаний" исполнили желания воспитанников детдома в Новоипатово

Волонтеры федеральной благотворительной акции «Елка желаний» в преддверии Нового года приехали в Новоипатово. Здесь находится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где воспитывают сразу 40 детей. Сегодня было исполнено желание каждого из них.

Еще две недели назад елка с письмами Деду Морозу от этих детей появилась в бизнес-центре «Саммит», а спустя несколько дней открыток уже не осталось — арендаторы и сотрудники быстро разобрали все детские желания. В сборе писем от ребят помог Фонд святой Екатерины, который уже много лет участвует в жизни детского центра.

«“Елка желаний” показывает, что в реалиях бизнес-сообщества самое главное — это доброта и неравнодушие. Мне очень приятно, что многие люди откликнулись, несмотря на предновогоднюю суету, и я рада быть частью этой команды. Желания были разнообразные, от гирлянды и елки до кроссовок 42-го размера и железной дороги. Все было собрано с большой любовью», — поделилась управляющая БЦ «Саммит» Юлия Бычкова, вручив подарки детям.

Детский дом, в свою очередь, выразил благодарность сотрудникам управляющей компании «Саммит», Уральскому банку реконструкции и развития, компаниям «Орион», «ЛК Эволюция», «Мезофарм», «БМИ», «УЗГА», «Точка», «ГРЧЗ» и «Бюро недвижимости №1».

«Как представитель многодетной семьи, я знаю, что такое не получить подарок, тот, который хотел. Возможно, это отголоски моего детства, и я хочу, чтобы каждый ребенок получил именно то, что он заслуживает, и то, что написал в письме Деду Морозу», — рассказала Юлия Бычкова.

Четвертый год подряд официальным представителем проекта в регионе является Волонтерский центр РМК, в этом году активисты получили более 12 000 писем от детей с ограничениями по здоровью и детей из малоимущих семей. Исполнить желания может любой.