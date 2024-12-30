Лукашенко: Беглые белорусы просятся обратно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на церемонии открытия нового участка минского метрополитена, сообщил, что уехавшие из страны жители просятся обратно.

"Как сегодня беглые. Уехали за границу. Посудомойками им предложили работать – врачам, учителям. – А мы не хотим посудомойками. – Ну, тогда идите на улицу. Просятся обратно", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Отметим, в феврале 2023 г. подписан указ "О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений". Была создана комиссия. В неё до конца 2024 г. могут обратиться желающие вернуться на родину граждане Белоруссии, которые с 1 января 2020-го до вступления в силу этого указа совершили административные правонарушения или преступления протестной направленности, а также опасаются возвращения в страну в связи с возможной причастностью к таким преступлениям.