В Минске открыты три новые станции метро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поучаствовал в торжественной церемонии открытия трёх новых станций третьей линии Минского метрополитена. Речь идёт о станциях "Аэродромная", "Неморшанский Сад", "Слуцкий Гостинец".

Новый участок метро проходит через жилой комплекс "Минск-Мир". Ранее, ссылаясь на обращения граждан, Лукашенко высказывал претензии к застройщику, который возвёл этот ЖК. Выйдя из подземки, Лукашенко поинтересовался, как сейчас обстоит ситуация с возведением жилья в этом микрорайоне.

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, 123 дома уже построено, еще 27 – в работе. Застройщик возводит за свой счёт школу и финансовый центр. Лукашенко также потребовал от руководства города обратить внимание на магазины шаговой доступности, чтобы их не вытеснили крупные торговые сети.

"Маленькие магазины, ближе к людям - это нужно. А эти (крупные сетевые магазины) – смотри, чтобы они тебя в клещи не взяли. Тебе придется и цены смотреть (как будут формироваться), и выкладки, и перечень товаров должен соблюдаться. Какая бы сеть ни была, какие бы магазины ни были, чтобы было удобно людям", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Постановление о строительстве метрополитена в столице Белорусской ССР, Минске, было принято Советом Министров СССР 4 февраля 1977 г. 3 мая того же года было начато строительство метро, а уже 4 ноября со строительной площадки будущей станции "Парк Челюскинцев" начаты работы по проходке тоннелей. 29 июня 1984 г., в канун 40-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, началось регулярное движение поездов: запущена первая линия от станции "Институт Культуры" до станции "Московская". Её длина была 7,84 км, она имела тогда восемь станций и электродепо "Московское". Сейчас у минского метрополитена три линии.