В Липецкой области в аварии погибли трое

На одной из трасс Липецкой области произошла авария. Погибли три человека.

Авария случилась сегодня в 2.00 на 20 км трассы автодороги А-133 Хлевное – Липецк в Хлевенском районе. "Газель" выехала на "встречку" и столкнулась с "Ладой Ларгус". "Газель" отбросило на "её" полосу под грузовой автомобиль "Скания", от удара о который меньшая машина опрокинулась в правый кювет по ходу движения.

Водители "Газели" и "Лады" погибли на месте до приезда "скорой", один из пассажиров умер позже, в больнице, сообщает Госавтоинспекция Липецкой области.