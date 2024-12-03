03 Декабря 2024
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Политика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Текслер решал проблемы граждан в ходе личного приема в Челябинске

1 декабря во всех регионах России отмечается День партии "Единая Россия". Традиционно к этому дню приурочена Декада приемов граждан, которая в этом году проходит с 1 по 10 декабря. Алексей Текслер, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", провел личный прием граждан в Штабе общественной поддержки. К главе региона обратились южноуральцы из Челябинска, Аши и Сосновского района, сообщили в пресс-службе губернатора.

Владимир Образцов, председатель Челябинского областного Совета ветеранов, обратился к губернатору с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в законы Челябинской области в части присвоения звания "Ветерана труда" и расширить список наград, которые будут учтены при присвоении этого звания, в частности ведомственные награды.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Глава региона поручил депутатам фракции "Единая Россия" Законодательного Собрания Челябинской области проработать этот вопрос и подготовить предложения.

"Смысл награды "Ветеран труда" - отмечать людей, которые долгое время проработали, внесли значительный вклад в развитие региона. Конечно, это нужно принимать во внимание. Поддерживаю предложение, давайте оперативно внесем изменения в региональное законодательство. И те поощрения, которые наши ветераны получали на федеральном уровне, также должны засчитываться. Считаю, что это абсолютно справедливо. Ваше предложение и Совета ветеранов необходимо поддержать", – акцентировал Алексей Текслер.

Директор МУП "Ашинские тепловые сети" Феликс Забайдулин обратился к Алексею Текслеру с просьбой оказать содействие в строительстве ФАПа в п. Точильном Ашинского района. Старое здание находится в аварийном состоянии, медработник временно переведен в другое медучреждение. В поселок периодически приезжает передвижной ФАП, но стабильного графика работы нет.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор подчеркнул, что вопрос развития первичного звена здравоохранения - один из важнейших, реализуются соответствующие программы. Президент принял решение о продлении программы до 2030 года по развитию первичного звена. За время реализации программ в регионе построено 120 ФАПов построили:

"Полностью поддерживаю ваше предложение. Поручаю министерству здравоохранения реализовать этот проект. Сейчас важно включить в бюджет, а в следующем году начать стройку".

Студент третьего курса Челябинского механико-технологического техникума Дмитрий Черкашин попросил губернатора помочь решить вопросы с социальной выплатой для студентов учреждений СПО для детей участников СВО, заключивших контракт с Минобороны в других регионах страны. Глава семьи Черкашиных ушел защищать Родину из Ульяновской области, поэтому сын, зарегистрированный на Южном Урале, не может воспользоваться правом на ежемесячные выплаты, предусмотренные обучающимся – членам семей участников СВО.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер подчеркнул, что предложение Дмитрия совершенно справедливое и необходимо поправить соответствующую нормативно-правовую базу в регионе.

Многодетная семья Даренских из Сосновского района пришла на прием в полном составе. В семье воспитываются трое детей, и сейчас ждут четвертого. Они поблагодарили губернатора за созданный в регионе комплекс мер соцподдержки для многодетных семей и попросили помочь с приобретением ноутбука для обучения детей в школе и помощника по дому - робота-пылесоса.

"Выражаем вам благодарность за то, что сейчас меры поддержки многодетным семьям стали доступными. Мы пользуемся ими. Каждый месяц получаем возмещение за оплату коммунальных услуг, плюс одномоментно получили выплату к школе. Это большая сумма и помощь для нас. Бесплатное питание в школе. Использовали материнский капитал при покупке жилья", - сказала Мария Даренских.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер поблагодарил родителей за воспитание детей и обещал решить поступившие вопросы, а также помочь решить вопрос с газификацией дома:

"Вы большие молодцы, что не останавливаетесь на достигнутом. Благодаря таким семьям, как вы, у нас сегодня в регионе показатель рождаемости выше среднероссийского. Очень радует, что у нас растет число многодетных семей. Обязательно окажем всю необходимую помощь".

Теги: Алексей Текслер, прием граждан


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