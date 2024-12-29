ВС РФ освободили Новотроицкое в ДНР

Военные РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что подразделения группировки за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное Донецкой Народной Республики и отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

"Противник потерял более 480 военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 5 пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - уточнили там.