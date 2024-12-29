29 Декабря 2024
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Спорт Свердловская область
Фото: Андрей Фомин

Зимний RCC Extreme открылся в Екатеринбурге соревнованиями по слоупстайлу

На ГЛК "Уктус" сегодня прошло открытие зимнего RCC Extreme, организованного Русской медной компанией. Первым событием в новом сноупарке стали официальные городские соревнования по слоупстайлу.

Слоупстайл — это одна из самых динамичных и зрелищных дисциплин экстремальных видов спорта, сочетающая в себе сложные акробатические элементы и безупречную технику. Участники проходят трассу, оборудованную трамплинами и джиббинговыми фигурами (перила, боксы, рейлы), выполняя трюки на каждом препятствии. С 1997 года слоупстайл – это олимпийский вид спорта.

На открытые соревнования, проходящие в дисциплинах "сноуборд" и "лыжи", заявились 90 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Республики Башкортостан. Самому младшему райдеру – 6 лет.

(2024)|Фото: Андрей Фомин

(2024)|Фото: Андрей Фомин

Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких отметил:

"Я думаю, что в парке RCC Extreme вырастут многие чемпионы, слоупстайл – это олимпийская дисциплина. Прекрасно что у нас появляются такие хорошие условия для тренировок и развития спортсменов. Это хороший подарок экстремалам на Новый год".

Соревнования проходят в два этапа: первенство Екатеринбурга среди юниоров/юниорок (13-17 лет) и юношей/девушек (11-12 лет) и открытый формат, позволяющий как начинающим спортсменам, так и профессионалам показать свои навыки и побороться за призовые места.

Сноупарк зимнего проекта RCC Extreme спроектирован с учётом рекомендаций тренеров школы олимпийского резерва, спортсменов и любителей, чтобы объединить в проекте всё лучшее для райдеров разного уровня подготовки: учтён рельеф и особенности склона, оптимизированы разгонные зоны и гарантировано достаточное количество снега. Он расположен возле учебного склона и будет поддерживаться в рабочем состоянии профессиональной командой на протяжении всего сезона, а ратрак обеспечит идеальную подготовку снега. Парк построен с учётом всех требований безопасности и будет доступен для свободного посещения до конца сезона.

Мастер спорта по сноубордингу Антон Муртазин рассказал:

"Трасса сегодня отлично подготовлена. Очень удобно все организовано, сразу с подъемника спускаешься и прыгаешь, не нужно никуда идти. Фигуры, по которым нужно скользить здесь сделаны так, что на них будет очень удобно прогрессировать начинающим и нарабатывать трюки. Этот парк подойдет для спортсменов любого уровня, потому что есть 2 линии разного уровня сложности".

(2024)|Фото: Андрей Фомин

(2024)|Фото: Андрей Фомин

Линии парка включают джиббинговые фигуры разного уровня сложности: от базовых боксов для новичков до технически сложных комбинаций для продвинутых спортсменов. Для начинающих райдеров в сноупарке специально изготовлены фигуры с оптимальной геометрией, которые позволяют безопасно освоить базовые элементы джиббинга, такие как дэнс-флор, и два пайпа (горизонтальные трубы), идеально подходящие для тренировки равновесия и первых трюков. Для более опытных спортсменов изготовлена фигура кинг с уникальной архитектурой, созданная для технически сложных и зрелищных проходов. Разгонки рассчитаны так, чтобы подходить и для плавных прогрессирующих трюков, и для мощных вылетов на кикерах. Линии построены таким образом, что у зрителей будет удобный обзор для наблюдения за трюками райдеров.

Проект RCC Extreme стартовал в 2022 году, когда Русская медная компания построила в Екатеринбурге одноимённый профессиональный скейт-парк площадью 1 500 м². Площадка стала одной из самых крупных и современных на Урале и в России. Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и в сезон доступно для всех желающих. В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда.

Теги: Зимний RCC Extreme, РМК


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