Третий авиаинцидент за сутки: Boeing-737 совершил аварийную посадку в Осло

Boeing-737 совершил аварийную посадку в Осло сразу после взлета.

Пассажирский самолет KLM Royal Dutch Airlines совершил аварийную посадку сразу после взлета и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила NRK. Предварительно, у судна, который направлялся в Амстердам, отказала гидравлика. Пассажиров эвакуировали.

Это третий серьезный авиаинцидент за сутки. Ранее в Южной Корее Boeing-737 съехал врезался в ограждение взлетно-посадочной полосы и взорвался, погибли 177 человек. Через несколько часов в Канаде самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу и загорелся, никто не пострадал.