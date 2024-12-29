Россиянина задержали за передачу Украине фотографий объектов ТЭК

Гражданина России арестовали по подозрению в передаче украинской разведке фотографий объектов топливно-энергетического комплекса в Подмосковье.

ФСБ сообщило о задержании и последующем аресте россиянина, который сотрудничал с зарубежной разведкой.

По версии следствия, мужчина через Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и по заданию куратора за деньги собирал и передавал фото объектов ТЭК в Московской области.

Теперь его будут судить по обвинению в госизмене.

Напомним, ВСУ периодически предпринимают попытки атаковать с помощью беспилотников объекты ТЭК в разных регионах. В сентябре произошла атака на Московский нефтеперерабатывающий завод и Каширскую ГРЭС в Подмосковье, беспилотники были сбиты.