Россиянина задержали за передачу Украине фотографий объектов ТЭК
Гражданина России арестовали по подозрению в передаче украинской разведке фотографий объектов топливно-энергетического комплекса в Подмосковье.
ФСБ сообщило о задержании и последующем аресте россиянина, который сотрудничал с зарубежной разведкой.
По версии следствия, мужчина через Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и по заданию куратора за деньги собирал и передавал фото объектов ТЭК в Московской области.
Теперь его будут судить по обвинению в госизмене.
Напомним, ВСУ периодически предпринимают попытки атаковать с помощью беспилотников объекты ТЭК в разных регионах. В сентябре произошла атака на Московский нефтеперерабатывающий завод и Каширскую ГРЭС в Подмосковье, беспилотники были сбиты.