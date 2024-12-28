Губернатор Алексей Текслер встретился с бойцами, проходящими лечение в военном госпитале Челябинска

28 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Губернатор Алексей Текслер встретился с бойцами, проходящими лечение в военном госпитале Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил военный клинический госпиталь в Челябинске и пообщался с бойцами. Глава региона напомнил, что 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, и, обращаясь к бойцам, подчеркнул значимость их заслуг.

«Ребята, мы гордимся вами, каждым из вас, вне зависимости, из какого вы региона нашей страны. Вы проявили героизм в деле защиты Отечества, пролили свою кровь за Родину, как деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Следующий год юбилейный, будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Будем чествовать подвиг наших дедов, прадедов, так будем чествовать и вас, наших нынешних защитников Отечества. Желаю в Новом году всем нам Победы, одной большой, самой важной Победы для всей нашей страны. А каждому из вас я желаю здоровья, скорейшего восстановления, прийти к родным, они вас любят и ждут. А мы вами гордимся!», - сказал глава Челябинской области.

Он вновь подчеркнул, что Челябинская область делает все для Победы. Все предприятия, которые занимаются гособоронзаказом, свои планы выполнили: «В том числе благодаря нашим предприятиям обеспечена и огневая мощь, и сегодня на поле боя решаются все вопросы, и наша армия обеспечена всем необходимым. Мы этим гордимся! Много наших ребят вносят свой бесценный вклад в дело Победы. Мы, как регион, помогли более 50 воинским частям, передали около 4 тысяч единиц оборудования, машин, всего, что необходимо нашим военным для выполнения боевых задач. Будем эту работу продолжать». 

В настоящее время в окружном военном клиническом госпитале в Челябинске завершается ремонт фасада здания, установлено новое ограждение по улице Труда. Губернатор Алексей Текслер посетил медучреждение и оценил результаты обновления.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Также в ходе визита глава региона пообщался с персоналом медучреждения, поблагодарил врачей и медперсонал за внимательное отношение к бойцам и вручил государственные награды отличившимся сотрудникам военного госпиталя.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Медали «Участника специальной военной операции» за отличие, проявленное в ходе проведения специальной военной операции, удостоен майор медицинской службы, начальник отделения анестезиологии и реанимации Дмитрий Ковальчук. Медалью «За вклад в развитие Челябинской области» за вклад в сохранение и укрепление здоровья военнослужащих награжден подполковник медицинской службы, начальник филиала Дмитрий Гмызов. За высокие результаты профессиональной деятельности двое сотрудников отмечены  Почетной грамотой губернатора и один сотрудник Благодарностью губернатора.

Теги: алексей текслер, военный госпиталь, бойцы, лечение,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети