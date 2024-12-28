Губернатор Алексей Текслер встретился с бойцами, проходящими лечение в военном госпитале Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил военный клинический госпиталь в Челябинске и пообщался с бойцами. Глава региона напомнил, что 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, и, обращаясь к бойцам, подчеркнул значимость их заслуг.

«Ребята, мы гордимся вами, каждым из вас, вне зависимости, из какого вы региона нашей страны. Вы проявили героизм в деле защиты Отечества, пролили свою кровь за Родину, как деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Следующий год юбилейный, будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Будем чествовать подвиг наших дедов, прадедов, так будем чествовать и вас, наших нынешних защитников Отечества. Желаю в Новом году всем нам Победы, одной большой, самой важной Победы для всей нашей страны. А каждому из вас я желаю здоровья, скорейшего восстановления, прийти к родным, они вас любят и ждут. А мы вами гордимся!», - сказал глава Челябинской области.

Он вновь подчеркнул, что Челябинская область делает все для Победы. Все предприятия, которые занимаются гособоронзаказом, свои планы выполнили: «В том числе благодаря нашим предприятиям обеспечена и огневая мощь, и сегодня на поле боя решаются все вопросы, и наша армия обеспечена всем необходимым. Мы этим гордимся! Много наших ребят вносят свой бесценный вклад в дело Победы. Мы, как регион, помогли более 50 воинским частям, передали около 4 тысяч единиц оборудования, машин, всего, что необходимо нашим военным для выполнения боевых задач. Будем эту работу продолжать».

В настоящее время в окружном военном клиническом госпитале в Челябинске завершается ремонт фасада здания, установлено новое ограждение по улице Труда. Губернатор Алексей Текслер посетил медучреждение и оценил результаты обновления.

Также в ходе визита глава региона пообщался с персоналом медучреждения, поблагодарил врачей и медперсонал за внимательное отношение к бойцам и вручил государственные награды отличившимся сотрудникам военного госпиталя.

Медали «Участника специальной военной операции» за отличие, проявленное в ходе проведения специальной военной операции, удостоен майор медицинской службы, начальник отделения анестезиологии и реанимации Дмитрий Ковальчук. Медалью «За вклад в развитие Челябинской области» за вклад в сохранение и укрепление здоровья военнослужащих награжден подполковник медицинской службы, начальник филиала Дмитрий Гмызов. За высокие результаты профессиональной деятельности двое сотрудников отмечены Почетной грамотой губернатора и один сотрудник Благодарностью губернатора.