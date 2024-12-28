28 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В школьном учебнике увидели намек на оправдание изнасилования. Минпрос открестился

В некоторых школах используют учебник ОБЖ, в котором есть раздел о безопасном поведении девушек. И там есть слова, которые могут поняты так, что жертва чаще всего сама становится причиной насилия из-за яркого макияжа или короткой юбки. А оставшись наедине с мужчиной, "нужно быть готовыми к тому, что у него может возникнуть желание близости". Об этом заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Так, для борьбы с маньяком предлагается "вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения", чтобы отпугнуть потенциального насильника, а также пустить в ход каблуки.

Учебник в Федеральный перечень учебников не входит, но в некоторых школах он есть, хотят по нему не учатся, пишут Мизулиной из регионов. Она выразила уверенность, что Минпросвещения проведет проверку.

Ведомство уже заявило, что этот учебник не может использоваться в школах. Однако он там есть, а значит, был закуплен. При этом соавтор учебника Сергей Вангородский заявил, что книга не включена в образовательный стандарт. Но, по его мнению, претензии к учебнику не обоснованы.

Отметим, что в учебнике не сказано, что девушки сами виноваты в изнасилованиях. Там говорится, что, "собираюсь в гости, на вечеринку, в кафе, бар, на концерт, на какие-то массовые мероприятия или места, не пользующиеся хорошей репутации, не надевайте очень короткую юбку, не красьте губы, веки и ресницы в немыслимые цвета, это провоцирует парней и мужчин и воспринимается ими как сигнал". Также советуется вовремя отвергать нежелательные ухаживания, не позволять платить за себя малознакомому мужчине, не завязывать быстрых отношений с малознакомыми мужчинами, не приглашать их домой и т.п.

Эти тексты говорят скорее о передергивании смысла, но сама история хорошо иллюстрирует существующие порядки в системе образования. Минпросвещения заявило, что учебник не может использоваться в школах, но Минобрнаки, из которого и возникло Минпросвещения, его ранее рекомендовало - на учебнике стоит соответствующий гриф. Также там сказано, что по заключению экспертных организаций Минобрнауки содержание и структура учебника соответствует современным научным представлениям, возрастным и психологическим особенностям учащихся. Об этом, правда, Минпросвещения не упомянуло.

Как сообщалось, отныне государство заберет авторские права на новые школьные учебники. Но будут ли в школах только те учебники, которые допустит государство, неизвестно.

Теги: учебник, школа, изнасилование, насилие, девушки


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