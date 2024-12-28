Путин ввел выплаты детям военнослужащих, захваченных в плен

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести во время участия в СВО. Мера касается также выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или в Сирии.

Размер выплаты составляет величину прожиточного минимума на ребенка в регионе. Деньги должны выплачиваться со дня пленения военнослужащего или его пропажи без вести, указанного в приказе командира. При захвате в плен ее начисляют за весь период нахождения в плену, а при пропаже без вести — в течение шести месяцев.

Порядок назначения льготы и ее оказание должны определить федеральные органы исполнительной власти и госорганы, в которых предусмотрена военная служба. Получение этой льготы не учитывается при определении права на получение иных выплат и мер поддержки, предусмотренных законодательством.

Судя по состоявшимся обменам, за все время СВО в украинском плену могли находиться тысячи российских военнослужащих. Только в июне 2024 года на тот момент в плену были 1348 россиян, сообщил тогда Путин.