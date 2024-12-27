QAZAQ AIR приостанавливает направление "Астана - Екатеринбург" после авиакатастрофы в Актау

Авиакомпания QAZAQ AIR сообщила о приостановке рейсов по направлению "Астана - Екатеринбург" с 28 декабря по 27 января 2025 года включительно. Об этом пресс-служба перевозчика сообщает в своих социальных сетях.

"Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков QAZAQ AIR. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков", - сообщили в авиакомпании.

Там также добавили, что пассажирам отмененных рейсов вернут полную стоимость билетов и предложат бесплатно перебронировать их на альтернативные авиарейсы авиакомпании.

Напомним, утром 25 декабря самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Предварительно, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром, заявили в Росавиации.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 человек выжили. По данным посольства РФ, в числе пассажиров были 16 россиян. Семь из них погибли, девять выжили. Спецборт МЧС эвакуировал пострадавших при крушении самолета россиян в Москву.

"Азербайджанские авиалинии" сообщили, что с 28 декабря приостанавливают рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минводы и Махачкалу.