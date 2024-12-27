27 Декабря 2024
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Фото: utair.ru

Авиакомпания Utair подарила бесплатный перелет уже 17 многодетным семьям из Сургута

Авиакомпания Utair после анонса акции "Новогодний подарок для семей из Сургута", объявленной в день прямой линии с президентом России, предоставит бесплатные билеты 17 многодетным сургутским семьям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Всем обратившимся семьям будут предоставлены билеты со 100% скидкой по любым внутрироссийским направлениям. Две семьи уже оформили билеты на новогодние каникулы. А те семьи, которые пока не выбрали маршрут, смогут сделать это на протяжении всего года — до 31 декабря 2025 года.

"Мы также связались с многодетной мамой Анной Шенкао, которая задала вопрос на прямой линии, и выпишем бесплатные билеты в любое время, когда потребуется семье", — добавил глава Utair "Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Акция распространяется на сургутян, которые воспитывают пять и более несовершеннолетних детей и имеют гражданство Российской Федерации. Для оформления промокода необходимо обратиться в службу поддержки Utair по ссылке.

Сбор заявок продлится до 23 февраля 2025 года.

Теги: Utair, многодетные семьи, бесплатный перелет


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