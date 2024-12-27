МЧС наградило сотрудников "Спецавтобазы", спасших людей из пожара под Богдановичем

Сотрудников АО "Спецавтобазы" водителя Сергея Сергеева и водителя-стажера Михаила Квашнина наградили медалями МЧС России "За спасение на пожаре" после подвига в селе Ильинское под Богдановичем. Пожар в частном доме вспыхнул 12 февраля из-за того, что ребенок играл со спичками. Водители с грузчиком Игорем Трещевым бросились в огонь, чтобы спасти людей.

В тот день мусоровоз просто проезжал мимо, но герои не могли остаться в стороне. Достав из огня трех людей, они узнали, что в доме находится еще один ребенок. Увы, к тому времени огонь распространился настолько, что в здание было невозможно зайти. Что именно произошло в тот день, мы писали ранее.

"В момент, когда увидел пожар, даже не было мысли проехать мимо: важно было убедиться, что все вышли из горящего дома. Решение спасать людей с коллегами приняли молниеносно. Даже страх испытать не успели", — рассказал Сергей Сергеев. — Очень волнительно, но, конечно, приятно, что меня и коллег отметили наградой такого высокого уровня".

Награды сотрудникам "Спецавтобазы" вручил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. Сегодня на церемонии присутствовали только двое из героев, Сергей и Михаил, поскольку Игорь сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО, куда отправился добровольцем.

Отметим, что ранее героических сотрудников "Спецавтобазы" наградили почетными грамотами от администрации Богдановича.