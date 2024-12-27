Тюменцев предупредили о мошенниках, "проверяющих" счетчики

Тюменцев предупредили о фейковых уведомлениях о проверке счетчиков воды, сообщили Накануне.RU в местном "Росводоканале".

По словам жителей Лесобазы, получивших уведомления, листовка выглядит официальной, она содержит ссылки на закон, герб и обязывает всех жителей дома обратиться в указанную компанию с 9 по 28 декабря для поведения поверки счетчиков воды

В водоканале сообщили, что поверка приборов учета не проводится сразу всему дому.

"Поверка не может проводиться сразу всему дому. В каждой квартире свои сроки. Перед тем, как заказать услугу необходимо убедиться в том, что подошел срок поверки вашего прибора учета. Эта информация указывается на квитанциях и в личном кабинете ТРИЦ. Кроме того, сроки поверки можно узнать на сайте, в телеграм-боте "Росводоканал Тюмень" или уточнить по телефону 540-940", - рассказала заместитель коммерческого директора "Росводоканал Тюмень" Анна Ширшова.

Проводить поверку приборов учета могут только аккредитованные компании. Проверить законность работы фирмы, оказывающей метрологические услуги, можно на сайте федеральной службы по аккредитации.Чтобы вызвать мастера из тюменского водоканала, нужно оставить заявку на поверку приборов учета на сайте "Росводоканал Тюмень", в телеграм-боте или по телефону 540-940.

Специалисты тюменского водоканала выполняют работы с применением эталонного оборудования, которое подтверждает соответствие счетчика заявленным метрологическим характеристикам, и передают всю информацию в ТРИЦ. В случае, если прибор не прошел поверку, плата за услугу не взимается.