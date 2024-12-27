Путин наградил Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ об этом размещен на портале правовой информации.

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В нем говорится, что орден присужден артисту Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета Михаилу Боярскому за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Михаил Боярский - советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант. В 1990 году он получил звание народного артиста РСФСР.

Известность к актеру пришла после съемок в кино. В 1974 году Боярский снялся в фильмах "Соломенная шляпка" и "Мосты".

Но поворотным моментом стал фильм "Три мушкетера". В нем он сыграл главную роль: д'Артаньяна.

В июле 2021 года артист попал в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как у него диагностировали COVID-19.

В ноябре 2023 года актёр рассказал о депрессии после перенесённого коронавируса. По словам Боярского, перенесённое заболевание отразилось и на памяти, и на физическом состоянии. Кроме того, актёр пожаловался на ухудшение когнитивных функций после COVID-19.

В ноябре президент Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Награду композитор получил за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.