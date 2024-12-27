Самолету из Баку пришлось вернуться в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой

Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), летевший из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.

Как сообщает авиакомпания, командир воздушного судна принял решение развернуться сразу после получения уведомления.

Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" в 10:13 по местному времени (09:13 мск).

Как сообщалось, в пятницу утром план "Ковер" ввели в нескольких российских аэропортах, в том числе и в Махачкале. По предварительным данным, это было связано с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, утром 25 декабря самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Предварительно, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 человек выжили. По данным посольства РФ, в числе пассажиров были 16 россиян. Семь из них погибли, девять выжили. Спецборт МЧС эвакуировал пострадавших при крушении самолета россиян в Москву.

"Азербайджанские авиалинии" сообщили, что с 28 декабря приостанавливают рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минводы и Махачкалу.