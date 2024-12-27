Южноуралец пытался зарубить топором своего друга

В Копейске Челябинской области вынесли приговор местному жителю, который чуть не зарубил своего друга в бане.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, вечером 27 апреля текущего года 44-летний фигурант, находясь в бане частного дома и будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим другом и не менее двух раз ударил его топором по голове. Но благодаря тому, что в конфликт вмешались другие люди, совершить убийство не удалось. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с осужденного 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего в качестве возмещения причиненного морального вреда.

Ранее в Пермском крае завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, пытавшейся совершить убийство таким же способом. Пьяная женщина вооружилась топором и нанесла не менее трех ударов по шее и голове своему знакомому.