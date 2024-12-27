27 Декабря 2024
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Фото: фонд святой Екатерины

Глава Фонда святой Екатерины исполнил желание маленького Ромы

По всей стране тысячи волонтеров продолжают исполнять новогодние желания детей с ограничениями здоровья и детей из малоимущих семей. Это федеральный проект «Елки желаний». В Свердловской области он проходит при поддержке волонтерского центра РМК.

Один из тех, чье желание исполнилось еще до Нового года, — маленький Рома, у которого с самого рождения диагностированы ДЦП и глухота. Для него этот год стал по-настоящему прорывным. Роме сделали кохлеарную имплантацию, и теперь он слышит, благодаря чему начал произносить звуки и впервые сказал слово «мама». Еще одна радость: мальчик начал ходить сам. Здесь помогла реабилитация с кинезиотерапевтом в клинике доктора Бальберта, которую взял на себя Фонд святой Екатерины.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Сегодня в гостях у семьи директор фонда Александр Андреев, которому волею случая досталось желание именно маленького Ромы. Теперь в детской появится шведская стенка, необходимая для развития движения и моторики.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«В “Елке желаний” участвуем второй год, но в тот год ничего не получилось. Было немного грустно, но мы верили, что чудо произойдет в этом году. Стенка — это лучший способ развития. Игрушки, их много, они в доступе, а стенка позволяет тренировать захваты, работать двумя руками. Это круто для развития», — говорит мама Ольга.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: фонд святой екатерины, александр андреев, елка желаний


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