Детям из онкоцентра Екатеринбурга подарили сотни новогодних ангелов

В детском онкоцентре Екатеринбурга прошла акция "Ангел надежды". Благотворительный фонд РМК и музей ИЗО подарили детям несколько сотен новогодних ангелов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, акция "Ангел надежды" проводится Екатеринбургским музеем изобразительных искусств и Благотворительным фондом РМК вот уже более 10 лет, чтобы поддержать и немного порадовать маленьких пациентов детского онкоцентра, которые неделями живут в больнице и стойко переносят тяжелейшие процедуры.

"Так сложилось, что мы обращаемся к своему ангелу, когда нам плохо. Он наш истинный заступник. Его необходимо призывать в самые сложные моменты. И фигурки ангелов, которые люди делают своими руками, вкладывая в них душу и добрые мысли, становятся символом того, что все обязательно будет хорошо. День, когда мы дарим ангелов, стал настоящим праздником в онкоцентре. Дети и родители радуются подаркам, ребята играют с новыми игрушками, а затем все вместе идут смотреть спектакль", - рассказала исполнительный директор Благотворительного фонда РМК Александра Теплякова.

В эти моменты пациенты онкоцентра ненадолго забывают о своей болезни и веселятся, как все обычные дети. Фигурки и изображения ангелов можно делать из любых материалов. Кто-то создает кукол из ткани, кто-то из фетра, а кто-то применяет технику декупаж. К своим поделкам люди прикладывают открытки с добрыми словами и, конечно же, пожеланиями скорейшего выздоровления.

"Моей дочке Кате пять лет, и год из них она провела в онкоцентре. Сначала ее лечили от нефробластоматоза, теперь от нефробластомы. Новый протокол рассчитан еще на полгода. И конечно, дочке очень хочется быть обычным ребенком – играть с другими детьми и радоваться праздникам. Нам уже дарили двух ангелов на прошлый Новый год, и Катя их хранит. Мы говорим, что это наши ангелы-хранители. А теперь их целых три. Значит, у нас очень сильная защита", - отметила мама пациентки детского онкоцентра Любовь.

Проект начался по инициативе коллектива музея ИЗО и был поддержан Благотворительным фондом РМК. Сначала сотрудники музея приходили в онкоцентр и проводили с детьми творческие мастер-классы: рисовали, лепили и рассказывали об искусстве. Постепенно масштабы акции расширились, к созданию ангелов для маленьких пациентов онкоцентра подключалось все больше жителей Екатеринбурга. Сегодня сотни людей своими руками делают фигурки ангелов и приносят в музей, чтобы под Новый год их подарили детям.