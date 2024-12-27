В Екатеринбурге местного жителя и мигранта приговорили к колонии за нападение на молодого отца

Чкаловский районный суд Екатеринбурга определился с наказанием для местного жителя, 1999 г.р. и мигранта 1996 г.р., напавших на отца малолетних детей. Мужчины избили потерпевшего, а после один из них пригрозил ударить ножом в глаз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда осужденный и его соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением в розыск, выпивали во дворе многоквартирного дома на улице Щербакова. Соучастник бросил окурок, за что его упрекнул мужчина, проходящий мимо с малолетними детьми. Тот ответил грубой силой и нецензурной бранью, после чего толкнул отца детей. Затем осужденный и его соучастник нанесли мужчине не менее 10 ударов в область головы, шеи и конечностей, чем причинили физическую боль.

В тот же день пострадавший пришел к охраннику, чтобы просмотреть камеры видеонаблюдения. В это время в помещение поста охраны вошел второй осужденный с ножом в руках. Он пригрозил потерпевшему воткнуть нож в глаз

Один из осужденных признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, группой лиц), второй - по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, второму - в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.