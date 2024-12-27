ВСУ дважды пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области

ВСУ прошедшей ночью дважды попытались атаковать спиртзавод "Абсолют" в Тульской области, пишет Shot.

По данным Telegram-канал, два украинских дрона PD-2 уничтожены на подлете к предприятию. БПЛА летели на предельно низкой высоте с интервалом в десять километров.

Shot отмечает, что военной продукции на предприятии не производится.

В сентябре силы ПВО уничтожили два БПЛА в Тульской области, обломки упали на одном из объектов ТЭК. Власти сообщали, что технологический процесс и подача ресурса потребителям нарушены не были.