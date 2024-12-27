27 Декабря 2024
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Общество
Фото: Накануне.RU

В Ревде депутата лишили мандата из-за конфликта при уборке улиц от снега

Депутат в Ревде досрочно прекратил свои полномочия после конфликта по поводу уборки городских улиц от снега. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Выяснилось, что депутат исполнял обязанности руководителя муниципального учреждения, которое контролировало подрядчиков, отвечающих за зимнее содержание дорог. Помимо этого, он также являлся председателем постоянной депутатской комиссии по муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству гордумы.

В январе 2024 года дума рассматривала вопрос об исполнении контракта на зимнее содержание дорог, общественных территорий, парков и скверов. Будучи и заказчиком и проверяющим депутат, из личного интереса, принял работы подрядных организаций и не уведомил о возникновении конфликта интересов.

"При наличии критической оценки со стороны населения, а также при наличии личной заинтересованности в положительной оценке деятельности возглавляемого им учреждения, депутат принял участие в рассмотрении вопроса, проголосовав за решение - "принять информацию к сведению". В связи с непринятием депутатом мер по урегулированию конфликта интересов прокурор направил в суд исковое заявление", - пояснили в прокуратуре.

Ревдинский городской суд удовлетворил требования прокурора, признав незаконным бездействие гордумы по непринятию мер по устранению нарушений, досрочно прекратив полномочия депутата.

Теги: Ревда, депутат, мандат, уборка, снег


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