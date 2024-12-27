МВД: В Москве 17 человек заработали на нелегальных играх 10 миллиардов

Сотрудники полиции задержали в Москве 17 человек и вменили им получение после организации незаконных азартных игр 10 млрд руб. Деньги "капали" несколько лет.

Злоумышленники организовали два call-центра в Пресненском районе Москвы. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши. Во время обыска нашли 250 млн руб., технику и документы.

Возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых арестован, еще 16 отправлены под подписку о невыезде, сообщила в своём telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.