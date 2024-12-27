Тюменская область в 2025 снова может оказаться в зоне подтопления

Тюменская область в 2025 году снова может оказаться в зоне подтопления из-за весеннего половодья, сообщает РБК со ссылкой на главу Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова.

МЧС России уже начало подготовку к опасному периоду.

Он пояснил, что весеннее половодье зависит от зимних температур, снегозапасов, промерзания почвы и состояния рек. Потенциальная угроза, как и в этом году, может исходить из Казахстана.

"Высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Риски подтоплений актуальны для Курганской и Тюменской областей из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС", — уточнил министр.

На защиту от паводка власти региона направят 1,5 млрд руб. Весенний паводок в 2024 году стал разрушительным: уровень воды поднимался до рекордных 1209 см. В регионе был введен режим ЧС, а ущерб только дорожной инфраструктуре был оценен в 3 млрд руб. Утраченными или поврежденными признаны 470 жилых домов. За нанесенный паводком ущерб тюменцы получили 188 млн руб.