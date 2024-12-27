Уралец получил 7,5 лет "строгача" на нападение на сотрудника ИВС

Житель уральского города Верхняя Салда надолго отправится в колонию за применение насилия к сотруднику изолятора.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел утром 13 июня нынешнего года. Молодой человек ранее был осужден к лишению свободы и находился под стражей в изоляторе временного содержания МО МВД "Верхнесалдинский". В то утро он решил напасть на сотрудника изолятора.

Уралец нанес удар ногой в область правого плеча сотрудника, от чего тот испытал физическую боль. Агрессора удалось скрутить. Однако своей вины он не признал, заявив, что никакого умысла причинять боль работнику ИВС у него не было.

Суд признал салдинца виновным по статье УК РФ "Применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности". Ему назначено 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.