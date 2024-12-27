В Екатеринбурге на Щорса с 9-го этажа выпала девушка

В Екатеринбурге в многоэтажном доме по улице Щорса, 103 из окна 9-го этажа выпала 26-летняя девушка. Об этом сообщают очевидцы.

По данным Telegram-канала "Злой Екб", инцидент произошел вечером 26 декабря. На опубликованных видео можно заметить, как сильно высунувшуюся из окна девушку кто-то в квартире держит за руку. В какой-то момент она не удерживается и падает вниз.

"Пьяная компания уже неделю устраивала посиделки, вроде День рождения у нее сегодня был. Компания была из 2 парней и 2 девушек (одна из них выпавшая) все были в жутком состоянии опьянения", - сообщает очевидец.

По словам другого подписчика канала, квартира, в которой и произошла трагедия, сдается посуточно. Якобы погибшую долго избивали, она кричала и плакала, однако охрана, как он утверждает, на просьбы соседей вызвать ГБР, реагировала не менее 1,5 часов.

Очевидцы сообщают, что после падения девушка еще дышала, прослеживался пульс. "Скорая" приехала через 10 минут после падения, медикам оставалось констатировать смерть.