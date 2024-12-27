В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты

Ограничения на использование воздушного пространства вводили сегодня утром в аэропортах Волгограда и Астрахани. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент все ограничения сняты. В волгоградском аэропорту задерживаются шесть рейсов на прилет и вылет. В воздушной гавани Астрахани задерживаются две рейса на прилет и вылет.

Ранее сообщалось, что закрыты аэропорты Казани и Сочи. Ограничения введены в разное время сегодня ранним утром.