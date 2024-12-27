Лавров: Россия допускает переговоры с Трампом по Украине

Москва не отказывается от диалога с будущей администрацией победившего на выборах президента США Дональда Трампа относительно потенциального разрешения конфликта вокруг Украины.

Как заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, для этого визави должны учитывать ее озабоченности. Среди первопричин министр назвал экспансию Североатлантического альянса на Восток, вплоть до российских границ и "расистские действия киевского режима", под которыми он имел в виду законодательные ограничения использования русского языка после Евромайдана 2014 года.

Лавров отметил, что Москва считает предлагаемое, в том числе премьером Венгрии Виктором Орбаном перемирие на Украине – "путь в никуда", так как РФ хочет видеть "окончательные юридические договоренности", которые позволят обеспечить безопасность ее и соседей.

Также дипломат указал, что Франция несколько раз по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева – вопреки публичным обещаниям не идти на это, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава МИД РФ напомнил, что в американских доктрине Россия квалифицируется как противник, которому необходимо нанести стратегическое поражение.