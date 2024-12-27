Лукашенко не исключил размещение десяти «Орешников» в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко не исключил размещение десяти ракетных комплексов "Орешник" российского производства на территории республики.

"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим", — сказал глава государства, отвечая на вопрос о количестве "Орешников", которые будут размещены в республике. Лукашенко отметил, что "если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше", сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не спешит использовать более мощное оружие средней дальности как "Орешник" в ходе спецоперации.