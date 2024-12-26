С января иностранцам разрешат находиться в России без визы до 90 суток в течении года

Начиная с 1 января 2025 года, приезжающие в Россию иностранцы, чье пребывание не требует получения визы, смогут находится в стране до 90 суток в течении всего года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Напомним, что раньше иностранцы без визы могли проводить в России до 90 дней в течении 180 суток. Сейчас же правила ужесточены.

"Исключение составляют случаи, предусмотренные Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" или международными договорами Российской Федерации, а также случаи, когда срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлен в соответствии с упомянутым Федеральным законом", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Там также подчеркивают, что изменения не касаются иностранных граждан, прибывших в Россию по визе - для них продолжают действовать прежние правила.