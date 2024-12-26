На СВО погиб замначальника юристов мэрии Нижнего Тагила Александр Буньков

В зоне СВО погиб заместитель начальника юридического управления администрации Нижнего Тагила Александр Буньков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Трагедия произошла еще в апреле этого года, однако о гибели Бунькова стало известно только накануне. В зоне СВО он пробыл меньше месяца.

Александр Буньков служил в войсках специального назначения ГУФСИН. Будучи в составе отряда "Россы", он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, а в 2007 году стал работать в мэрии. В 2015 году Буньков стал замначальника юридического направления, а в апреле 2024 года отправился на военную службу в зону спецоперации. Сегодня стало известно, что 30 апреля он погиб при исполнении воинского долга.

Прощание с Александром Буньковым состоится 27 декабря в 15.00 в "Реквиеме" по улице Челюскинцев, 47.