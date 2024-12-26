МЧС предупреждает свердловчан о ветре с порывами до 17 м/с

В МЧС предупреждают жителей Свердловской области о порывах ветра в пятницу - 27 декабря до 17 м/с.

Уральцам рекомендуют не приближаться на улице к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Также не стоит искать укрытия от ветра у стен зданий.

Автомобилистам рекомендовали не парковаться рядом с деревьями или конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены. Тех же, кто решит остаться дома, просят закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.

В случае происшествия необходимо звонить по номеру: 112.