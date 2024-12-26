Жителя Прикамья, заживо сжегшего школьницу, переведут во "взрослую" колонию

В Прикамье 18-летнего юношу, который изнасиловал и жестоко убил школьницу (на момент совершения преступления преступник был несовершеннолетним), после Нового года переведут в колонию общего режима 29 в Перми. Об этом сообщает "КП-Пермь" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В настоящий момент молодой человек находится в воспитательной колонии.

Уточняется, что убийца и насильник был не против такого решения.

Напомним, 24 июня 2024 года Октябрьский суд Пермского края признал обвиняемого подростка виновным в изнасиловании и убийстве и приговорил его к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Позже наказание смягчили на один месяц. Также суд постановил взыскать компенсацию морального вреда родителям и брату умершей девушки в размере почти 15 миллионов рублей и компенсировать затраты на погребение. Адвокаты осужденного не согласны с приговором и обжалуют его.

В ночь на 8 июля 2023 года девушка по приглашению парня пришла к нему домой, когда дома не было взрослых. Подросток напоил ее самогоном и изнасиловал, а чтобы скрыть следы преступления, облил бензином и поджег. После - бросил умирать на железной дороге, рядом со станцией Чад, удалил всю переписку с ней и разбил ее телефон.

Пострадавшую увидел машинист проезжающего мимо поезда, вызвал полицию и скорую. С 85% ожогов тела ее доставили в больницу. На девятый день комы, 18 июля, девушка умерла.