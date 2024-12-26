В Подмосковье студент-иностранец украл товаров на 60 миллионов

Студент украл товары из арендованного пункта выдачи заказов (ПВЗ) в подмосковном Пущино. Сумма ущерба – более 60 млн руб.

Владелица пункта выдачи заказов передала его парню во временное управление. Тот организовал кипучую работу. Вскоре дама увидела, что в базе данных есть много неотгруженных товаров, а система видеонаблюдения отключена. Супруг предпринимательницы приехал к пункту и обнаружил, что входная дверь открыта, внутри никого нет, а на складе нет товара. Сумма ущерба составила больше 60 млн руб.

Вскоре незадачливого управляющего нашли в Ставрополе. Им оказался 20-летний уроженец ближнего зарубежья, который учился в одном из местных университетов. У него изъяты более 700 sim-карт, 14 банковских карт, мобильные телефоны, похищенные вещи и другие важные для следствия вещи.

Молодой иностранец сообщил, что хотел легко заработать денег. Студента нашел неизвестный и предложил через подставных людей арендовать ПВЗ. Тот выполнил поручение и какое-то время имитировал бурную деятельность. Через фиктивные аккаунты интернет-магазина они заказали более 2 тыс. дорогих товаров, а когда те прибыли, отгрузили их на свой "склад". Парень арестован, ему грозит срок, сообщила в своём telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.