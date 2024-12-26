Житель Таджикистана оформил на екатеринбурженку микрокредит под 365% годовых

Жительнице Екатеринбурга пришлось через суд отстаивать свою кредитную историю из-за незнакомца из Таджикистана, оформившего на ее имя заем под 365% годовых. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

О том, что на ней кредит, Анна узнала в июне 2023 года. Оказалось, что в мае 2022 некто от ее имени обратился в микрокредитную организацию "Конга" и оформил заем в 9 тыс. 945 рублей на 40 дней под 365% годовых. В декабре того же года компания передала долг коллекторам - АО ПКО "ЦДУ", а те уже передали сведения о должнице в АО "Национальное бюро кредитных историй".

Анна обратилась в Ленинский районный суд с иском, в котором требовала признать договор потребительского займа незаключенным, а также взыскать с МКК "Конга" компенсацию морального вреда в размере по 5 тыс. рублей . Помимо этого, компания должна была направить в АО "Национальное бюро кредитных историй" сведения об отсутствии долга по кредиту, а также прекратить обработку ее персональных данных коллекторским бюро и микрофинансовой организацией.

Суд встал на сторону екатеринбурженки, отметив, что договор был подписан дистанционно - простой электронной подписью с мобильного телефона, который принадлежит гражданину Таджикистана. При этом в компании не смогли доказать, что карта, на которую были переведены деньги, принадлежит Анне. В связи с этим суд постановил удовлетворить все требования истца, а также решил, что моральный вред в размере 5 тыс. рублей должны компенсировать и коллекторы.

Коллекторская организация обратилась в Свердловский областной суд, поскольку не считала, что должна что-то компенсировать пострадавшей, с чем суд согласился. Было взято во внимание, что истец изначально не предъявлял АО ПКО "ЦДУ" никаких претензий, а потому решение Ленинского суда в этой части было отменено.