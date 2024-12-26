В Тюмени водитель автобуса превысил скорость и врезался в бордюр

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления следственного комитета России.

23 декабря водитель автобуса во время проезда по мосту превысил скорость и врезался в бордюр. В салоне разбились стекла. Один из пассажиров получил травмы.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.