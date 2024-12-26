На Ямале неизлечимо больному ребенку отказали в закупке лекарств

На Ямале 10-летнему мальчику, страдающему неизлечимым прогрессирующим заболеванием мышечной системы, консилиумом врачей назначено лекарство, не зарегистрированное в России. Однако, несмотря на решение врачей, окружной депздрав отказал в приобретении медикаментов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа начальнику департамента внесено представление. Губернатор региона согласовал возможность направить деньги из окружной казны на закупку незарегистрированных лекарственных препаратов.

Сейчас ребенок обеспечен необходимым лекарством на год вперед.