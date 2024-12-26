Захарова назвала фейком данные о том, что новый посол РФ уже вылетел в Вашингтон

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что новый посол России в США уже вылетел в Вашингтон.

"Александр Дарчиев является директором ДСА, находится на рабочем месте в Москве", - заявила ТАСС дипломат. Она призвала не верить фейкам.

Ранее посол России Анатолий Антонов завершил свою работу в США. В октябре президент России Владимир Путин отправил его в отставку. Сообщалось, что новым послом РФ в США может стать экс-глава дипмиссии в Канаде и директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. Дипмиссию до его назначения будет возглавлять временный поверенный.