Людмила Бабушкина решила, чьи мечты исполнит в рамках акции "Елка желаний"

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в новогодней акции "Елка желаний" и определилась, чью мечту исполнит в этом году. Напомним, что на елке находятся новогодние желания детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, Людмила Бабушкина сняла два шарика-открытки, о чем написала в соцсетях.

"Девочка Марина, которой 17 лет, попросила устроить ей любой сюрприз. Узнаю о ней побольше и обязательно что-нибудь интересное придумаю. Позже я побывала в музее "Россия – моя история". Там тоже сняла шарик. 3-летняя Алина загадала на Новый год получить караоке-систему. Девочка живет в Талице, которая входит в мой избирательный округ. На днях поеду туда, обязательно встречусь с будущей певицей", - написала Бабушкина.

Она также добавила, что скоро планирует снять еще одну открытку в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".

"Для меня большая радость дарить детям подарки! Чуть позже обязательно расскажу, как все прошло", - добавила Бабушкина.

Напомним, что мэр Екатеринбурга также снял с елки в городской администрации три шарика-открытки. Ранее он писал в своих соцсетях, что выбранные им дети хотели гитару, велосипед и блендер.