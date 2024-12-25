Югорские товаропроизводители уходят в онлайн - оборот предпринимателей из Югры вырос в 3 раза на региональной витрине Ozon

В этом году Ozon продолжил масштабировать проект «Сделано в России» и запустил 14 новых региональных витрин. Всего на маркетплейсе представлена продукция из 21 региона. Самые популярные витрины — Москва, Иваново и Карелия, сообщает пресс-служба компании Ozon.

За 11 месяцев текущего года оборот региональных производителей, представленных в разделе «Сделано в России» на Ozon, вырос в среднем на 60% в сравнении с этим же периодом в прошлом году. Наиболее высокие темпы роста у предпринимателей из Югры (в 3 раза), Липецка (в 2,7 раза) и Новосибирска (+90%).

Ассортимент витрин расширился почти на треть до 2,1 млн товарных позиций. Количество брендов выросло вдвое относительно аналогичного периода прошлого года. А число активных продавцов увеличилось почти в 4 раза до более чем 3600 человек.

Второй год подряд самой распространенной категорией на витринах остаются товары для дома. Второй по популярности стала одежда — локальное предложение по ней выросло на 60%. Помимо этого, активно продают товары для авто (рост в 2,5 раза) и школьную канцелярию (рост в 8 раз).

«В 2024 году мы продолжили активную поддержку регионального бизнеса. И один из ключевых проектов в этом направлении — „Сделано в России”. При содействии региональных властей и центров „Мой бизнес” мы расширили представленность отечественных товаров на маркетплейсе и увеличили их заметность. Участвовать в проекте могут представители крупного, среднего и малого бизнеса, главное — производить продукцию на территории региона. Уже несколько тысяч предпринимателей от Курска до Сахалина получили дополнительное продвижение на нашей платформе. В следующем году мы продолжим масштабировать проект и подключать другие города России», — отметил директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич.

Ozon запустил проект «Сделано в России» в 2022 году для поддержки отечественных производителей. Сейчас на маркетплейсе представлены витрины товаров из 21 региона. Разделы открываются в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес». Разместить товар для дополнительного бесплатного продвижения на маркетплейсе может любой региональный бренд-производитель.