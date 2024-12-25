Югорские товаропроизводители уходят в онлайн - оборот предпринимателей из Югры вырос в 3 раза на региональной витрине Ozon

25 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Югорские товаропроизводители уходят в онлайн - оборот предпринимателей из Югры вырос в 3 раза на региональной витрине Ozon

В этом году Ozon продолжил масштабировать проект «Сделано в России» и запустил 14 новых региональных витрин. Всего на маркетплейсе представлена продукция из 21 региона. Самые популярные витрины — Москва, Иваново и Карелия, сообщает пресс-служба компании Ozon.

За 11 месяцев текущего года оборот региональных производителей, представленных в разделе «Сделано в России» на Ozon, вырос в среднем на 60% в сравнении с этим же периодом в прошлом году. Наиболее высокие темпы роста у предпринимателей из Югры (в 3 раза), Липецка (в 2,7 раза) и Новосибирска (+90%).

Ассортимент витрин расширился почти на треть до 2,1 млн товарных позиций. Количество брендов выросло вдвое относительно аналогичного периода прошлого года. А число активных продавцов увеличилось почти в 4 раза до более чем 3600 человек.

Второй год подряд самой распространенной категорией на витринах остаются товары для дома. Второй по популярности стала одежда — локальное предложение по ней выросло на 60%. Помимо этого, активно продают товары для авто (рост в 2,5 раза) и школьную канцелярию (рост в 8 раз).

«В 2024 году мы продолжили активную поддержку регионального бизнеса. И один из ключевых проектов в этом направлении — „Сделано в России”. При содействии региональных властей и центров „Мой бизнес” мы расширили представленность отечественных товаров на маркетплейсе и увеличили их заметность. Участвовать в проекте могут представители крупного, среднего и малого бизнеса, главное — производить продукцию на территории региона. Уже несколько тысяч предпринимателей от Курска до Сахалина получили дополнительное продвижение на нашей платформе. В следующем году мы продолжим масштабировать проект и подключать другие города России», — отметил директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич.

Автомобиль компании OZON(2024)|Фото: Накануне.RU

Ozon запустил проект «Сделано в России» в 2022 году для поддержки отечественных производителей. Сейчас на маркетплейсе представлены витрины товаров из 21 региона. Разделы открываются в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес». Разместить товар для дополнительного бесплатного продвижения на маркетплейсе может любой региональный бренд-производитель.

 

 

Теги: Ozon, югорские предприниматели, маркетплейс, сделано в россии


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети