Свердловская область первой в России договорилась о развитии сотрудничества с Lamoda

Свердловская область первой из российских регионов подписала соглашение о развитии сотрудничества с крупнейшим ритейлером в сфере моды, красоты и lifestyle – Lamoda. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Договор предусматривает содействие в выходе на маркетплейс, в том числе обучение, а также льготное размещение уральских дизайнеров и развитие инфраструктуры площадки. Кроме этого, на федеральной онлайн-платформе появится специализированная "уральская полка".

"Практически 100% опрошенных уральских брендов высказались за участие в проекте. Аналитики Lamoda, в свою очередь, провели экспресс-анализ 81 уральского бренда. 12 брендов получили статус "высокий приоритет", 32 – "средний приоритет", 10 – "уже в работе", 5 – "бренд уже есть на Lamoda". Таким образом, интерес и у брендов, и у маркетплейса обоюдный", - отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По словам управляющего коммерческого директора маркетплейса Lamoda Татьяны Андреевой, Средний Урал стал первым регионом России, с которым начата такая точечная работа. Следующими станут субъекты РФ, активно развивающие индустрию моды. При увеличении спроса ритейлер оценит перспективы инвестиций в создание в Свердловской области своего регионального склада.