Изменён приговор Беркович* и Петрийчук*

В Москве изменён приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*. Решение принял апелляционный военный суд.

Беркович* получила пять дет и семь месяцев колонии, Петрийчук* – пять лет и десять месяцев, пишет РБК.

Ранее Евгению Беркович* и Светлану Петрийчук* осудили на шесть лет колонии каждую. Суд счёл, что их постановка "Финист Ясный сокол" оправдывает терроризм. Девушки вину не признали и подали апелляцию на приговор. Спектакль несколько лет с успехом шел в Москве, получил "Золотую маску" в нескольких номинациях.

*внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга