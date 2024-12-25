Владимир Мазур поставил новому главе Томского района задачи по развитию территории

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел рабочую встречу с Павлом Хрячковым, который вступает в должность главы Томского района 26 декабря.

Кандидатуру Павла Хрячкова на пост главы муниципального образования единогласно утвердила дума Томского района 20 декабря.

Владимир Мазур поставил новому главе района задачи по развитию территории, сообщает пресс-служба губернатора Томской области.

«Первым делом глава района должен встретиться с жителями поселений, обсудить с людьми все, что волнует их каждый день. Это транспортная доступность, работа жилищно-коммунального хозяйства, сферы образования и другие вопросы», — отметил губернатор.

Владимир Мазур подчеркнул, что глава района должен быть доступен для жителей, в том числе, и в соцсетях.

«Я поручил своим заместителям и начальникам областных департаментов оказывать всяческую поддержку новому руководителю Томского района, — сказал губернатор. — Региональные и местные специалисты у нас в области традиционно работают в одной команде, но начинающим руководителям совместная проработка главных проектов и задач особенно необходима».